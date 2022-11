Diretta Feralpisalò-Juventus Next Gen ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Salò (Brescia) - Reduce da sei risultati utili in campionato, cui si aggiungono due vittorie nella Coppa Italia di categoria, la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla fa visita alla Feralpisalò nella sedicesima giornata del girone A di Serie C. I baby bianconeri, fermati sul 2-2 dal Mantova nell'ultimo turno (alla prima, storica partita disputata all'Allianz Stadium di Torino di fronte a quasi 30mila spettatori), occupano attualmente l'ottava posizione della classifica - in piena zona play-off - a quota 23 punti, quattro in meno dei rivali odierni, imbattuti da quattro match e secondi ex aequo con Renate e Lecco. In testa, a 30, c'è invece il Pordenone.