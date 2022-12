Diretta Juventus Next Gen-Sangiuliano City ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

TORINO - Allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria la Juventus Next Gen ospita il Sangiuliano City in occasione della 17ª giornata del campionato di Serie C (Gruppo A). Le due squadre si sono affrontate circa venti giorni fa negli ottavi di Coppa Italia di Serie C con vittoria dei bianconeri per 0-1 (gol di Cudrig), i ragazzi di Brambilla cercano il ritorno al successo dopo un pareggio ed una sconfitta nella serrata lotta playoff. Infatti ci sono 8 squadre in 2 punti con la Juventus all'8° posto (23 punti) ed il Sangiuliano in piena lotta al 14° a 20 punti. Assente per i bianconeri Emanuele Pecorino (lesione muscolare).