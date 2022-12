Freddi Greco, la lezione di civiltà dai social dopo la gaffe del telecronista

VICENZA - E' già finita, con una foto e un bellissimo abbraccio, la questione a sfondo razzista dopo la gaffe di un telecronista che ha chiamato per errore 'Negro' un giocatore di colore e che si è poi scusato all'istante perché aveva sbagliato il cognome. I fatti risalgono allo scorso turno di serie C durante la partita Trento-Vicenza .

Il post di Freddi Greco

Freddi Greco, il giocatore in questione, si è fatto fotografare assieme al telecronista (sospeso dal lavoro per la gaffe) mentre i due si abbracciano. "Oggi ho conosciuto Stefano Carta e ci siamo abbracciati. Può capitare a tutti di sbagliare: succede a me in campo, può succedere fuori dal campo, confondendo un nome Visto il risultato finale della gara, speriamo di vederti commentare presto un’altra nostra partita. Ora testa a domani, per continuare sulla strada che abbiamo intrapreso" le parole di Greco nel post pubblicato sui social network del Vicenza, a certificare anche il ruolo della società.