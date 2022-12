Diretta Padova-Juventus Next Gen ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juventus Next Gen è pronta per giocarsi contro il Padova il quarto di finale di Coppa Italia in gara secca. I bianconeri ci arrivano dopo aver ritrovato il successo in campionato, l’1-0 di domenica al Moccagatta contro il Sangiuliano City. Ed è proprio battendo i milanesi di misura anche nell’ottavo di Coppa Italia, a metà novembre, che la Juventus si è guadagnata il pass per i quarti. Ancora il Padova, sette mesi dopo la doppia sfida persa nel quarto di finale dei playoff. L’ultimo confronto è invece la sconfitta casalinga di metà settembre in campionato. Stasera sarà anche, quindi, una sorta di doppia rivincita: "Sono cambiate tante cose da inizio stagione - ha spiegato Brambilla al sito ufficiale - sappiamo che siamo cresciuti molto e sotto tanti aspetti".