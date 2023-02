Novara, Marchionni esalta i suoi dopo Vicenza: "Le altre devono iniziare a preoccuparsi"

Novara, le parole di Marchionni

Contento e soddisfatto Marco Marchionni, allenatore del Novara, al termine della partita contro il Vicenza: "Se questi siamo noi, le altre piano piano inizeranno a preoccuparsi". Parole forti ma quanto mai importanti per esaltare la prova del gruppo. Il mister poi continua: "Siamo andati sotto nonostante un primo tempo importante, ma ai ragazzi ho detto di stare tranquilli che si poteva ribaltare giocando come sapevamo. Sono contento perché tutti hanno dimostrato il loro valore. Sono contento di allenare questo gruppo".

In chiusura Marchionni si è soffermato su un episodio dubbio: "Rigore? La lealtà è la cosa più importante e non dirò mai ai miei di buttarsi. Se Damian è rimasto in piedi è perché pensava di poter concludere però questi episodi devono far riflettere. Bisogna vedere se la maglia è tirata".