"Ragusa il Maradona della Serie C": il Messina lo esalta così

Il Messina ha chiuso il mercato di gennaio con alcuni colpi importanti per provare la risalita in classifica e lottare per la salvezza. L'ultimo posto in classifica nel girone C di Serie C ha fatto prendere diverse scelte alla società. La prima al ritorno in panchina di Raciti, eroe della salvezza della scorsa stagione, e la seconda riguarda gli innesti dal mercato. I siciliani hanno portato a casa due colpi importanti per la categoria: Kragl e Ragusa, e proprio su quest'ultimo si è soffermato il presidente Sciotto, esaltando il suo arrivo.