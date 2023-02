Serie C: l'Ancona ferma la capolista Reggiana, poker Cesena con il Siena

Vittorie certe e colpi di scena, anche la 26^ giornata di Serie C segue il film del campionato. La Lega Pro è la terra delle storie e delle rivincite, come quella di Melchiorri che con l'Ancona ha battuto la capolista Reggiana . Ne approfitta il Cesena , che supera il Siena senza problemi e con un netto 4-0. Più sofferta invece la vittoria della Virtus Entella , che ha avuto la meglio contro la Fermana soltanto nel quarto d'ora finale con i gol di Morosini. Tre punti anche per il Gubbio che segue a ruota, guidato dal leader Arena.

Serie C, risultati e classifica del girone B

La sconfitta della capolista Reggiana ha riaperto i giochi al vertice e tutte le avversarie ne hanno approfittato. In zona playoff è tutto molto imprevedibile con la classifica che può cambiare ogni giornata. Il Pontedera grazie alla vittoria contro l'Alessandria ha fatto un salto al sesto posto (con una partita in meno), confermandosi così come una delle sorprese del campionato. Al contrario i piemontesi subiscono la seconda sconfitta consecutiva e sprofondano al 17esimo posto in classifica.

Di seguito i risultati della 26^ giornata del girone B di Serie C:

Carrarese-Montevarchi 1-0

Fiorenzuola-Olbia 0-1

San Donato-Vis Pesaro 1-1

Torres-Lucchese 1-1

Virtus Entella-Fermana 2-0

Ancona-Reggiana 2-1

Cesena-Siena 4-0

Pontedera-Alessandria 2-0

Recanatese-Imolese 0-0

Rimini-Gubbio 0-1

Di seguito la classifica del girone B di Serie C:

Reggiana 58

Cesena 54

Virtus Entella 52

Ancona 48

Gubbio 43

Pontedera 41*

Siena 39

Carrarese 39

Lucchese 36

Rimini 36

Fiorenzuola 35

Fermana 32

Torres 29

Vis Pesaro 27*

Recanatese 26

San Donato 25

Alessandria 24

Olbia 23

Imoelse 20

Montevarchi 18

*una partita in meno