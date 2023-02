Crotone, Lerda attenzione all'Avellino: "Loro rinforzati dal mercato. Cuomo? Assenza pesante"

Continuare la rincorsa al Catanzaro. Il Crotone non vuole fermarsi e contro l'Avellino va alla ricerca del 14esimo risultato utile consecutivo. Dalla sconfitta contro i giallorossi nel derby, per la squadra di Lerda non sono più arrivari passi falsi e contro gli irpini sarà un test importante per gli squali. Il mercato invernale ha portato in dote rinforzi importanti per uno sfrorzo economico elevato da parte della società. Proprio Franco Lerda ha parlato in conferenza stampa in vista del match del Partenio Lombardi.