Serie C: il Crotone pareggia al 90', Entella fermato ad Olbia

Pronti via con la 27^ giornata di Serie C e subito arrivano i primi risultati a sopresa. Nel girone A tanti sono stati i gol e le partite vinte nel finale (qui i risultati). In questo sabato ricco di sport hanno dato il via alle danze anche le squadre del girone B e girone C. Due partite e due pareggi, che non smuovono molto la classifica.