Crotone, via un ex Torino e arriva un ex Juve: ufficiale Zauli!

Fulmine a ciel sereno in casa Crotone . La società ha deciso di esonerare l'allenatore Franco Lerda . Il tecnico ha pagato un 2023 altalenante soprattutto nelle ultime due uscite dove ha raccolto una sconiftta contro l'Avellino e il pari contro il Foggia. "Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Franco Lerda. La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e i risultati comunque ottenuti in questa prima parte di stagione ma, t enendo conto delle ultime prestazioni e dei punti ottenuti dall’inizio del nuovo anno, riteneva necessario operare un cambiamento per restituire entusiasmo all’ambiente . A mister Lerda va dunque un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". Con questo comunicato ufficiale il Crotone ha scelto la nuova strada. Via Lerda e dentro l'ex Juve Zauli .

Crotone, scelto Zauli per la panchina

Lamberto Zauli dopo aver fatto bene nello scorso campionato con la Juventus Next Gen, si appresta a iniziare una nuova avventura in Lega Pro con il Crotone. Nel mezzo una breve parentesi al Sudtirol in B dove, però, non ha mai disputato partite ufficiali con gli altoatesini. L'ex bianconero è pronto a iniziare la nuova avventura.

Il comunicato del club rossoblu: "Il Football Club Crotone comunica di aver affidato a Lamberto Zauli la guida tecnica della Prima squadra. Nato a Roma il 19 luglio 1971, vanta una lunga carriera da calciatore e lo ricordiamo per le sue “magie” con le maglie, tra le altre, di Vicenza, Bologna, Palermo e Sampdoria. Svestiti i panni da giocatore, inizia la sua carriera d’allenatore nel 2009 col Bellaria per poi maturare varie esperienze in giro per l’Italia ... Il nuovo tecnico rossoblù, che domattina dirigerà il primo allenamento e alle ore 12:15 sarà presentato ai giornalisti presso la sala stampa dell’Ezio Scida, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. A mister Zauli il più caloroso benvenuto e un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutta la famiglia rossoblù!".