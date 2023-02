Crotone, Zauli si presenta tra obiettivi, sogni e le parole sul gruppo

Il Crotone ha deciso di cambiare volto sulla panchina. Non sono bastati i 60 punti raccolti sin qui da Lerda per evitare l'esonero. L'allenatore ha pagato gli ultimi due risultati che hanno visto i calabresi perdere con l' Avellino e pareggiare con il Foggia . Vai Lerda e arriva Lamberto Zauli , reduce dall'esperienza alla Juventus Next Gen della scorsa stagione e una parantesi a Sudtirol in B. Il neo tecnico dei rossoblu si è presentato in conferenza stampa.

Crotone, le parole di Zauli

Lamberto Zauli si è presentato ha posto gli obiettivi della squadra: "Mi piace la tecnica e far giocare bene le mie squadre. L'obiettivo è chiaro e sono fortunato a ereditare una squadra al secondo posto con 60 punti. Oggi c'è malumore per gli ultimi risultati, ma ha una grande valore. Io devo guadagnarmi la stima dei giocatori e loro devono conquistare la mia. Questo deve essere un binomio fondamentale per dimostrare ognuno il proprio valore. La società è ripartita con petto in fuori facendo investimenti importanti. Al gruppo ho detto si gioca per vincere: se riusciremo a prendere il Catanzaro avremo fatto un miracolo, altrimenti ai playoff non saremo secondi a nessuno. Conosco la storia della società e del club, mi sento responsabile di questo finale di campionato e cercherò di fare meglio possibile che vuole dire arrivare lassù e sognare".

Poi il lavoro sul gruppo: "Non ho partecipato al mercato, ma ho a disposizione un organico importante e la competitività nei vari ruoli va gestita e bisogna saperla gestire. Possiamo fare qualcosa di grande. Bisogna sognare perché la squadra ha tutte le potenzialità per far sognare e il compito sarà il mio quello di cercare di accendere questo finale per cercare di arrivare ad un traguardo importantissimo".