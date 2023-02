Digital Collection, Barzagli e la Serie C: "Ad Ascoli ho imparato tanto"

Questa mattina, mercoledì 22 febbraio, si è tenuta la presentazione della 'Digital Collection Serie C 2022/2023', il nuovo album Panini delle squadre di Lega pro alla sua seconda edizione. Un evento a cui hanno partecipato Matteo Marani , presidente di Lega, Calcagno , presidente AIC, Alex Bertani , direttore della Panini, e gli ex calciatori Andrea Barzagli e Matteo Brighi , oltre a Iemmello , Siligardi e Paloschi a rappresentare i rispettivi gironi della SerIe C. Tutti hanno raccontato le proprie esperienze tra ricordi e prime figurine avute in carriera, tra cui anche l'ex difensore della Juve , Andrea Barzagli .

Digital Collection, le parole di Barzagli

Andrea Barzagli ha ripercorso l'emozione delle figurine Panini: "Ricordo che ero ad Ascoli quando vidi la mia prima figurina. Era la foto di squadra. Dietro c'era una grande preparazione prima delle foto. Ora sono contento che questa passione abbia coinvolto anche mio figlio. Carriera? Sono contento di quanto fatto e la Serie C per me è stata la base per crescere e lo è tutt'ora. Lì ho capito cosa volesse dire giocare per una grande piazza come l'Ascoli".