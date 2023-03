Serie C: l’Entella vince e riapre tutto, il Siena vola con Paloschi

Si apre il sipario della 31^ giornata di Serie C con le partite del girone B . A spiccare è il big match tra la Reggiana e la Virtus Entella , che non delude le aspettative. Pochi gol, ma tanto spettacolo e qualche colpo di scena, come il rosso diretto preso da Ramirez dopo 39 minuti. Strano e inusuale per un giocatore che ha sempre messo la tecnica al primo posto, anche sull'agonismo. In dieci Volpe fa un miracolo e riapre il campionato. Il gol vittoria non poteva che essere meraviglioso e porta la firma di Favale .

Serie C, i risultati del girone B

Non solo scontri al vertici, ma anche punti che scottano per la zona calda, quella dei playout (qui le date di playoff e playout). Gran vittoria esterna dell'Imolese contro l'Olbia, con gli ospiti che accorciano la distanza dalla zona salvezza, sei i punti per tentare l'impresa. Tre punti anche per il Montevarchi ultimo in classifica, che ritrova il sorriso dopo dieci giornate. Solo una piccola smorfia invece per Gubbio e Cesena, che nelle zone alte di classifiche non si fanno del male, 1 a 1 il finale. Un gol di Ferrante basta alla Recanatese per battere il Fiorenzuola. L'Ancona cala il tris contro il San Donato guidata dal sempre giovane Melchiorri. Fa ancora meglio il Siena, che rifila quattro gol alla Vis Pesaro: a segno anche Paloschi. Solo un pari tra Fermana-Carrarese e Rimini-Pontedera. A seguire i risultati: