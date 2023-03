Crotone-Catanzaro 1-1: Verna risponde a Mogos, Zauli resta a -14

Il 31° turno del girone C di serie C si conclude con il pareggio, nel derby calabrese, dello "Scida" fra le prime due della classe: 1-1 fra Crotone e Catanzaro . La squadra guidata da Lamberto Zauli ha trovato il il vantaggio con Mogos a inizio secondo tempo ma poi Verna ha realizzato, al 72', la rete del definitivo 1-1. Il Catanzaro resta così a +14 sui rossoblù.

Crotone-Catanzaro, minuto di silenzio e lutto al braccio

Un minuto di silenzio e lutto al braccio, per entrambe le squadre, in memoria delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. Così Crotone e Catanzaro hanno ricordato, prima della sfida, le 79 vittime accertate, più una ventina di dispersi, del naufragio del barcone carico di migranti avvenuto all'alba del 26 febbraio. Il Crotone inoltre ha devoluto parte dell'incasso della partita alle famiglie delle vittime ed ai superstiti, mentre il Catanzaro ha giocato con maglie realizzate appositamente per la partita che ricordano le persone decedute e che saranno poi messe all'asta, con il ricavato che andrà in beneficenza alle vittime del naufragio.