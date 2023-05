La Triestina si salva al 92’, retrocede in D il Mantova: tutti i risultati

Sono arrivati altri verdetti in Serie C dopo il ritorno dei playout . Sono retrocesse in Serie D: Gelbison, Mantova, San Donato Tavarnelle e San Giuliano. Partite ricche di emozioni e con ribaltamenti di fronte a pochi istanti dalla fine dei novanta minuti.

Siena penalizzato e fuori dai playoff

Serie C, i risultati dei playout

Ad aprire il pomeriggio ci hanno pensato il Messina e la Gelbison, con i padroni di casa che hanno segnato il gol salvezza soltanto all'82' con Ragusa, condannando la Gelbison alla D per il miglior posizionamento in classifica nella regular season. Mantiene la Lega Pro anche l'AlbinoLeffe: i blucelesti gestiscono la vittoria dell'andata e pareggiano 1 a 1 al termine dei 90 minuti del ritorno: protagonista il 2003 Doumbia. Termina con un pari anche la sfida tra Alessandria e San Donato, con i padroni di casa ad esultare grazie al 2 a 1 maturato in trasferta. La Triestina invece si salva al 92' grazie al gol di Tavernelli, dopo l'iniziale vantaggio di Mbakogu e il pareggio di Salzano. L'1 a 1 non sarebbe bastato per mantenere la categoria.

