Diretta Foggia-Lecco ore 21.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FOGGIA - Alle ore 21.30, allo stadio Pino Zaccheria, il Foggia ospita il Lecco nell'andata della finale dei playoff Serie C. I rossoneri di Delio Rossi, dopo aver eliminato Potenza, Audace Cerignola, Crotone e Pescara, vogliono la promozione in cadetteria. C'è però da sfatare la maledizione dell'ultimo atto che ha visto i Satanelli subire cocenti delusioni nel 2007 e nel 2016 rispettivamente contro Avellino e Pisa. Ora, però, è giunto il tempo del riscatto. Dall'altra parte del campo ci saranno però i lombardi di Foschi galvanizzati dal successo in rimonta contro il Cesena: ko per 2-1 nel primo round in casa, i blucelesti hanno ribaltato l'esito finale battendo gli emiliani ai calci di rigore dopo che Buso aveva ristabilito l'equilibrio. Il ritorno è in programma domenica alle 17.30 al Mario Rigamonti-Mario Ceppi, quando di conoscerà il nome della squadra promossa in Serie B.