Foggia-Lecco, Foschi: "Eccezionali, ma per ora non vale niente"

FOGGIA - La sfida d'andata dei Playoff per l'accesso in Serie B se la porta a casa il Lecco . Gli ospiti si sono imposti sulla squadra di Delio Rossi sul finale: dopo il gol in apertura di Leo , ecco la rimonta degli avversari con Pinzauti al 29' e con Lepore all'87'. La decisiva gara di ritorno si giocherà domenica 18 giugno. Al termine della sfida, il tecnico del Lecco Luciano Foschi ha dichiarato: "Abbiamo le stesse opportunità del Foggia, questi play off hanno insegnato che non c’è nulla di scontato e anche noi siamo andati a vincere contro squadre più attrezzate. Non c’è una squadra più forte dell’altra: stasera è finito il primo tempo, ci sono ancora 90′ che sono tanti e non potremo pensare di gestire il risultato".

Foggia-Lecco, Foschi: "Giocare in casa o fuori non cambia molto"

Foschi ha continuato: "Giocare in casa e giocare fuori non cambia molto in questi frangenti, loro verranno da noi con il dente avvelenato. I ragazzi hanno fatto una cosa eccezionale stasera, ma per ora non vale niente. La spinta di Ogunseye? Mi sembrava evidente, ma non l’ho ancora rivista e non mi permetto di dire altro. Se il Foggia ha subito un torto, giusto che sia arrabbiato" per poi concludere: "Alla fine la sconfitta per loro è anche immeritata, l’hanno decisa gli episodi. Siamo stati bravi a tenere botta, anche fortunati se vogliamo, ma non abbiamo mai rinunciato perché se a 5′ dalla fine ti conquisti una punizione dal limite hai continuato a giocare. Questi ragazzi sono sempre vittime predestinate: tutti festeggiano quando ci trovano, ma loro sono sempre stati zitti e hanno dimostrato di non voler essere delle vittime, ma dei protagonisti".