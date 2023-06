Casa Maldini, il finale di stagione sorride solo a Christian

L'inizio del 2023 non è stato facile per la famiglia Maldini , che ha vissuto il licenziamento di Paolo dal Milan e la retrocessione di Daniel con lo Spezia . Un finale di stagione non esaltante, ma a risollevare il morale a casa Maldini è Christian , con il suo Lecco che ritorna in Serie B dopo 50 anni . Il primogenito di Paolo, che gioca difensore come il padre e il nonno, ha fatto parte della rosa di Luciano Foschi, che ha prima chiuso la Regular Season al terzo posto e ha poi firmato una straordinaria cavalcata nei playoff fino alla finale, poi vinta, contro il Foggia . All'andata, i blucelesti si sono imposti per 2-1 in casa degli avversari, per poi riconfermarsi al ritorno chiudendo la pratica con un netto 3-1.

Gioia nella famiglia Maldini: Christian promosso in Serie B con il Lecco

Christian non è sceso in campo in nessuna delle due occasioni, e in generale in questa stagione non è quasi mai stato a disposizione per diversi problemi fisici: il difensore ha collezionato soltanto 182 minuti e un'espulsione (contro la Pro Sesto). In questi primi 6 mesi del 2023, è finalmente arrivata una gioia in casa Maldini.