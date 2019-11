Monza schiacciasassi: 2-0 all'Alessandria. Pontedera corsaro a Siena

TORINO - Gol, emozioni a raffica e due gare rinviate: tutto questo nella giornata odierna di Serie C.

Girone A

Inarrestabile il Monza, che passa anche tra le mura amiche con l'Alessandria. Il 2-0 dei brianzoli porta le firme di Rigoni e Armellino, entrambi a segno nella ripresa. Tris della Pergolettese all'Olbia: accade tutto nella ripresa, con le reti di Brero, Malcore e Franchi a fissare il risultato sul 3-0. Poker esterno del Como sulla Pianese. I lariani hanno la meglio 4-1: a segno Gabrielloni (doppietta), Ganz e Celeghin, per i padroni di casa gol della bandiera di Momente. Cappelluzzo risponde a Mastroianni, e la Pistoiese pareggia con la Pro Patria a Busto Arsizio. Il Pontedera espugna il fortino della Robur Siena con la rete di Bruzzo, e vola al secondo posto, alla pari del Renate.

I RISULTATI

Juventus U23-Gozzano RINVIATA

Monza-Alessandria 2-0

Pergolettese-Olbia 3-0

Pianese-Como 1-4

Pro Patria-Pistoiese 1-1

Robur Siena-Pontedera 0-1

Girone B

Gran rimonta della capolista Vicenza, che supera 2-1 il Fano. Ospiti avanti con Baldini, Saraniti e Marotta ribaltano il risultato. Il Padova torna a vincere con il minimo sforzo: 1-0 al Rimini grazie alla zampata di Mandorlini. Vince la Sambenedettese. Secco 2-0 alla Feralpisalò a firma Frediani e Volpicelli. La Vis Pesaro supera 2-1 l'ArzignanoChiampo grazie ad un Grandolfo in gran spolvero, doppietta, intervallato dal pareggio di Rocco. Il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Modena va ai bianconeri, vittoriosi con Borello. La Reggio Audace maledice gli ultimi minuti della ripresa, in cui Scrosta pareggia per la Fermana il gol di Varone: 1-1. Il Piacenza fa solo 0-0 con l'Imolese e non si issa nelle zone nobili della classifica. Spettacolare 3-3 tra Ravenna e Gubbio: i giallorossi vanno sotto per il gol di Munoz, ma pareggiano con Papa prima che Sbaffo firmi il 2-1 ospite. Pellizzari fa 2-2, poi all'umbro Maini risponde Raffini per i romagnoli. Vittoria d'oro della Triestina, che si riaffaccia in zona playoff punendo nel recupero con Mensah un avversario di valore come il Sudtirol, che scivola al terzo posto.

I RISULTATI

Vicenza-Fano 2-1

Padova-Rimini 1-0

Sambenedettese-Feralpisalò 2-0

Vis Pesaro-ArzignanoChiampo 2-1

Cesena-Modena 1-0

Fermana-Reggio Audace 1-1

Piacenza-Imolese 0-0

Ravenna-Gubbio 3-3

Triestina-Sudtirol 1-0

Girone C

Pari e gol in Bisceglie-Paganese, in Puglia termina con un 2-2 di rigore: doppiette per Diop e Montero, tutte e quattro le reti dal dischetto. Il Catania impatta al "Massimino", con la Casertana è 1-1. Avanti gli ospiti con Caldore, pareggia Curiale. La Cavese supera il Monopoli con il minimo sforzo, l'1-0 porta il timbro di Spaltro nel primo tempo. Pari in Picerno-Sicula Leonzio. Avanti i padroni di casa con Santaniello, pareggia De Rossi a 10' dal termine. Pioggia di gol in Virtus Francavilla-Potenza, che termina addirittura 3-4. Avanti i lucani con Murano, Vazquez e Gigliotti ribaltano il risultato, lo stesso fanno Isgro e ancora Murano, pareggia Mastropietro, poi è Ferri Marini a far esultare il Potenza. L'Avellino strapazza il Rieti in soli 18' con la doppietta di Micovschi, a cui segue il gol di Charpentier. Inutile il gol laziale di Zanchi. Il Bari resta quinto in classifica dopo l'1-1 casalingo col Teramo: Antenucci apre per i galletti, ma Cancellotti li castiga nel recupero.

I RISULTATI

Bisceglie-Paganese 2-2

Catania-Casertana 1-1

Cavese-Monopoli 1-0

Picerno-Sicula Leonzio 1-1

Virtus Francavilla-Potenza 3-4

Avellino-Rieti 3-1

Bari-Teramo 1-1

Vibonese-Catanzaro RINVIATA