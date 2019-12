Giana Erminio, ufficiale il ritorno di Dalla Bona

GORGONZOLA (MI) - Novità di mercato in casa Giana Erminio. Daniele Dalla Bona torna in Lombardia: per il centrocampista un contratto fino al 30 giugno 2020, dopo la parentesi alla Fidelis Andria della scorsa stagione. Questa la nota ufficiale del club: "A.S. Giana Erminio è lieta di comunicare il ritorno in biancazzurro di Daniele Dalla Bona che ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2020. Dopo la scorsa annata, conclusa con 31 presenze e 2 gol, il centrocampista lombardo si era accasato alla Fidelis Andria (gir. H di Serie D) società con la quale ha rescisso in dicembre. Torna così tra i professionisti per la sua 19ª stagione!".

