Coronavirus, Lombardia in emergenza: stop a calcio e volley

ROMA - Stop al calcio dilettantistico in Lombardia : è la conseguenza dell' emergenza Coronavirus dopo i primi casi di italiani contagiati nel Lodigiano . Il comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia ha rinviato 42 partite di diversi campionati, dall'eccellenza alle juniores femminili, "a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio". In una nota, il comitato specifica che oltre alle 42 gare già rinviate - di cui pubblica l'elenco - "le società non presenti in questo elenco che hanno tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara".

A rischio altre gare

Sono in tutto 42, al momento, le gare del calcio dilettantistico lombardo rinviate per l'emergenza coronavirus, sulle 502 in programma nel fine settimana. Le società hanno però tempo fino a domani alle 12 per chiedere eventuali altri rinvii: la situazione, si sottolinea dalla Lega Dilettanti, e' in evoluzione, e altre squadre con tesserati provenienti dalle zone interessate all'isolamento, dirigenti, tecnici o calciatori, potrebbero avere difficoltà a raggiungere il luogo delle partite. Anche per questo, tra gli incontri sospesi nei diversi campionati - dalle juniores femminili all'Ecccellenza - vi sono partite nei comuni del lodigiano, ma anche di Milano e Pavia.

Stop anche nel volley

L'emergenza coronavirus e i primi casi di contagi registrati nel lodigiano fermano il volley nella zona Cremona-Lodi. "Facendo seguito alle indicazioni della Regione Lombardia ed alle ordinanze di alcuni Comuni interessati dall'allarme coronavirus, il Comitato Territoriale Fipav Cremona Lodi" informa in una nota di aver "disposto la sospensione di tutte le gare di tutti i campionati di ogni ordine e grado fino alla giornata di lunedì 24 febbraio compreso. Nuove disposizioni - si legge - saranno diramate appena arriveranno disposizioni dal Ministero della Salute".

L'elenco delle gare rinviate

ECCELLENZA

Vertovese-Sant'Angelo

Luisiana-Vis Nova Giussano

Codogno - Zingonia Verdellino

PROMOZIONE

Città di Sangiuliano-Romanengo

Tribiano-Senna Gloria

Sancolombano-Assago

PRIMA CATEGORIA

Calcio Santo Stefano-Sesto 2010

Casalpusterlengo-Chieve Asd

Grumulus Asd-Montanaso Lombardo

Lodivecchio-Torrazzo Malagnino

Offanengo-Borghetto

Oriese-San Biagio

Brera-Real Melegnano

Frog Milano-Atletico Qmc

Rozzano Calcio-Valeria Fratta

REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A

Assago Asd-Rc Codogno

La Spezia Calcio-Sancolombano

REGIONALE JUNIORES UNDER 19 B

Audax Travaco-Casalpusterlengo

Montanaso Lombardo-Locate

Oratorio Stradella-Fissiragariozzese

Real Melegnano-Viscontea Pavese

S. Biagio-Lacchiarella

ECCELLENZA FEMMINILE

Senna Gloria-Doverese



JUNIORES U19 REGIONALE FEMMINILE

Dresano-Femminile Tabiago



UNDER17 REGIONALE FEMMINILE

Parma-Riozzese

Riozzese-Cologno

UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE

Riozzese-Voluntas Montichiari

Athena-Albinoleffe

ESORDIENTI MISTE FEMMINILE

Riozzese-Real Meda



ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

Club Milano-Sancolombano

Fanfulla-Dresano

Sant'Angelo-Offanenghese

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

Sancolombano-Fanfulla

Sant'Angelo-Ausonia

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15

Barona Club Milano-Fanfulla

Sancolombano-Caravaggio

Trevigliese-Sant'Angelo

Vidardese-Accademia Sandonatese

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14

Lombardia 1-Sant'Angelo

Pavia Academy-Fanfulla