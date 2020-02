Coronavirus, ufficiale il rinvio di Piacenza-Sambenedettese

ROMA - Stop a basket e calcio a Piacenza. La prefettura, con una ordinanza emessa in serata in relazione all'emergenza Coronavirus ha disposto lo stop di tutte le attività sportive previste nel fine settimana. In particolare sono state sospese la partita di Serie C tra Piacenza e Sambenedettese (in programma domenica), in Serie D tra Fiorenzuola e Lentigione e quella di basket tra Bakery Piacenza e Jesi, valevole per il campionato di serie B (girone C). Sono stati sospesi anchi gli altri eventi sportivi dilettantistici e non competitivi, dove previsti. L'ordinanza della prefettura di Piacenza, emessa dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica "per esaminare le criticità che stanno emergendo nel territorio lodigiano confinante e, in particolare nei comuni prossimi al territorio della provincia di Piacenza interessati dai casi di coronavirus", riguarda "tutte le manifestazioni ricreative pubbliche, comprese quelle sportive, in programma nei giorni 22 e 23 febbraio e la sospensione delle manifestazioni riguardanti il Carnevale". Nell'ordinanza si sottolinea che il Piacenza calcio "annovera anche alcuni tifosi lodigiani tra i suoi estimatori e quindi non si può escludere che partecipino alle manifestazioni sportivi".

