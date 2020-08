Bari, è ufficiale l'arrivo di Auteri. Il tecnico ha firmato fino al 2022

BARI - Gaetano Auteri al Bari, che l'avventura abbia inizio: il 59enne siciliano è da oggi l'allenatore dei galletti dopo la mancata conferma di Vincenzo Vivarini. Questo il comunicato con cui il club di Luigi De Laurentiis accoglie il nuovo tecnico: "SSC Bari dà il benvenuto a Gaetano Auteri, nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa. Trovato l’accordo con il tecnico siciliano fino al prossimo giugno 2022; nelle prossime ore saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento. Auteri, nato a Florida, provincia di Siracusa, il 21 settembre '61, dopo un passato da attaccante, comincia la carriera da allenatore nella sua Sicilia: Atletico Catania, Ragusa e Igea Virtus con cui, nel '99-'00, vince il campionato di Serie D. Guida Avellino, Crotone, Martina e Siracusa prima di approdare, nel 2005, al Gallipoli con cui vince un campionato di C2 e un Coppa Italia di Serie C. Nel 2007 torna al Siracusa con cui conquista un nuovo campionato di D prima di passare al Catanzaro. Nella stagione 2010-2011 è alla guida della Nocerina con cui conquista la Serie B e la Supercoppa di Lega Pro Prima Divisione; dopo la panchina dei campani e del Latina in B, disputa un ottimo campionato alla guida del sorprendente Matera prima di regalare al Benevento la sua prima promozione in Serie B nella stagione '15-'16. Dopo essere tornato a Matera nei successivi due campionati, nel 2018, firma nuovamente con il Catanzaro. A mister Auteri un caldo benvenuto nella famiglia SSC Bari".