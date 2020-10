Renate, 1-0 alla Pro Patria e primo posto. Novara ko in casa col Pontedera

TORINO - La Serie C, giunta alla quinta giornata, si conferma ricca di gol e momenti appassionanti.

Girone A

Colpaccio esterno del Pontedera, capace di sbancare 2-1 Novara. Ospiti avanti con Benassai, pari di Zigoni, poi il gol partita di Benedetti. Tra Olbia e Livorno termina 1-1: toscani in vantaggio con Mazzeo, Cocco riequilibra i conti nel finale. Ok la Pistoiese, vittoriosa 2-1 con il Piacenza. Apre Valiani per i padroni di casa, pareggia Miceli, poi ci pensa Chinellato in pieno recupero. La Pergolettese, impegnata in casa contro la Pro Sesto, esce con l'intera posta in palio grazie alla rete di Scardina nel secondo tempo. Bene anche il Renate, che sale in vetta del girone: Galuppini consegna i tre punti alle pantere contro la Pro Patria. Tra Giana Erminio e Alessandria succede tutto nel primo tempo: grigi ospiti in vantaggio con Eusepi, i lombardi pareggiano con Rossini poco prima dell'intervallo

I RISULTATI

Novara-Pontedera 1-2

Olbia-Livorno 1-1

Pistoiese-Piacenza 2-1

Lucchese-Como RINVIATA

Pergolettese-Pro Sesto 1-0

Renate-Pro Patria 1-0

Giana Erminio-Alessandria 1-1

Girone B

Colpo esterno per il Cesena che supera il Gubbio 2-1: Collocolo e Bortolussi per gli ospiti, umbri in rete con Malaccari. Vittoria in trasferta, e con lo stesso risultato, anche per l'Imolese. Nel 2-1 al Fano Polidori e Stanco ribaltano l'iniziale vantaggio di Cargnelutti. Il Perugia si riprende e batte 2-0 la Fermana con le reti di Negri e Moscati. Il Padova impatta 1-1- contro la sorpresa Legnago Salus: gli ospiti, in vantaggio dopo 2' con Bulevardi, vengono raggiunti dal gol biancoscudato di Della Latta. Bella vittoria della Sambenedettese contro il Mantova: i ragazzi di Montero piegano i virgiliani con le reti di Nocciolini e Botta, realizzate entrambe nel primo tempo.

I RISULTATI

Aj Fano-Imolese 1-2

Carpi-Arezzo 4-1

Gubbio-Cesena 1-2

Perugia-Fermana 2-0

Padova-Legnago Salus 1-1

Sambenedettese-Mantova 2-0

Girone C

Il Palermo deve ancora attendere per la prima vittoria in campionato. A Bisceglie vincono 2-1 i padroni di casa, in rete con Maimone e Mansour, poi è inutile il gol rosanero di Luperini. Esulta la Viterbese dopo il blitz in casa della Cavese: i gialloblù espugnano la Campania grazie alle reti di Tounkara e Rossi. Il Catanzaro ritrova la vittoria in un match nervoso contro il Foggia: i calabresi, in vantaggio con Evacuo, vengono raggiunti da Curcio alla mezz'ora. Carlini decide la partita al 73', altro ko per i rossoneri. La sorprendente Turris pareggiando col Monopoli raggiunge quota 10 punti: al corallino Pandolfi replica Arlotti nel finale; biancoverdi a quattro punti. Cade la Casertana in casa del Teramo: gli abruzzesi s'impongono 2-0, a segno Iotti e Ilari. Sorride il Catania, che col rigore di Sarao esce vittoriosa dal campo della Virtus Francavilla.

I RISULTATI

Bisceglie-Palermo 2-1

Cavese-Viterbese 0-2

Catanzaro-Foggia 2-1

Turris-Monopoli 1-1

Teramo-Casertana 2-0

Virtus Francavilla-Catania 0-1