Serie C, il Sudtirol frena: 1-1 in casa della Virtus Verona. Ora è a +8 sul Padova

VERONA - Rallenta un pò la corsa il Sudtirol nel recupero del ventesimo turno del girone A di serie C. La capolista non è andata oltre l'1-1 in casa della Virtus Verona, ma ha comunque guadagnato un altro punto di vantaggio sul Padova ora a -8 dagli altoatesini. Per la squadra di Javorcic, l'occasione era ghiotta per portare allungare +10, ma il margine dalla seconda resta comunque ottimo. Altoatesini che erano passati in vantaggio nel primo tempo con Malomo, raggiunti solo nella ripresa da un gol di Zigoni. Per i biancorossi termina così la striscia di sfide senza subire gol. Per la Virtus Verona invece, è un punto che consente di muovere la classifica e restare nel limbo tra la zona play-off e quella play-out.