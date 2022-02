Serie C: tris della Juve Under23 al Mantova, Pro Vercelli ko col Sudtirol

TORINO - Serie C in campo con i Gironi A e B nella giornata di domenica. Nel Girone A il Sudtirol torna a vincere mantenendo 8 punti di vantaggio sul Padova , capace di rimontare e vincere in casa del Seregno . Nel Girone B il Modena non va oltre il pari con la Lucchese ed ora rischia di vedersi di nuovo raggiunto in vetta dalla Reggiana , impegnata lunedì sera col Pescara .

Girone A

Torna alla vittoria la capolista Sudtirol (63 punti) che grazie a Rover ha la meglio sulla Pro Vercelli (33) e non perde altro terreno sul Padova (55), vincente in rimonta in casa del Seregno (25): vantaggio azzurro con Marino rimontato da Chirico e Ceravolo. Vittoria esterna anche per il Renate (49), che con Cicconi e Chakir passa in casa del Trento (27), e per la Feralpisalò (49) in casa del fanalino di coda Pro Sesto (20): Balstrero match winner. Torna a sorridere dopo due giornate la Juventus Under 23 (35), che passa a Vinovo contro il Mantova (28) con Brighenti e la doppietta di Compagnon. Tre gol li segnano anche il Lecco (35), che rimonta il Fiorenzuola (26) passato in vantaggio con Stronati grazie a Ganz, Buso e Lora, ed il Piacenza (35) contro la Pergolettese (26): Gonzi, Cesarini e Bobb i marcatori. La Pro Patria vince lo scontro diretto con la Virtus Verona ed aggancia i rivali di giornata a quota 27 punti: Castelli e Pierozzi mettono la firma sul match, concluso in dieci per il rosso a Sportelli. Si chiude senza reti lo scontro salvezza tra Legnago Salus (20) e Giana Eriminio (23).

I RISULTATI

Juventus U23-Mantova 3-0

Lecco-Fiorenzuola 3-1

Legnago-Giana 0-0

Piacenza-Pergolettese 3-0

Pro Sesto-Feralpisalò 0-1

Seregno-Padova 1-2

Sudtirol-Pro Vercelli 1-0

Trento-Renate 0-2

Virtus Verona-Pro Patria 0-2

Girone B

Il Modena (59) rischia di restituire il favore alla Reggiana (impegnata lunedì nel posticipo con il Pescara): i canarini non vanno oltre lo 0-0 con la Lucchese (29) e tornano a +3 sui granata. Vittoria di misura per l’Entella (45) sul Pontedera (29), con i liguri che ringraziano Magrassi per il gol da tre punti. Pari spettacolo tra Cesena (45) e Grosseto (21), con i toscani avanti di due reti (Nocciolini ed Arras) avvicinati da Pierini prima del rigore di Cretella che riporta a due le reti di vantaggio. Ma Ilari prima e Caturano allo scadere regalano il pari ai bianconeri, che chiudono in superiorità numerica per il doppio giallo a Gorelli. Vittoria esterna per l’Ancona-Matelica (42), che in casa dell’Imolese (23) passa grazie alle reti di D’Eramo e Rolfini. Finisce 1-1 il derby marchigiano tra Fermana (25) e Vis Pesaro (32), con i gialli invantaggio grazie ad Alagna e poi ripresi da Tonso, appena entrato. Lo stesso risultato matura tra Gubbio (32) ed Olbia (29), con i sardi avanti con Ragatzu prima del pareggio firmato Spalluto, e tra Pistoiese (20) e Siena (31): Bianchi in rete per i bianconeri, Pertica per gli arancioni. Anche tra Montevarchi (23) e Carrarese (31) finisce 1-1: padroni di casa avanti con Giordani ma ripresi in pieno recupero da D’Auria.

I RISULTATI

Gubbio-Olbia 1-1

Viterbese-Teramo 2-3

Montevarchi-Carrarese 1-1

Cesena-Grosseto 3-3

Fermana-Vis Pesaro 1-1

Imolese-Ancona Matelica 0-2

Lucchese-Modena 0-0

Pistoiese-Siena 1-1

Virtus Entella-Pontedera 1-0