Serie C, Zamparo-Radrezza e la Reggiana torna in vetta: Pescara ko

REGGIO EMILIA - Vince la Reggiana nel monday night del girone B di serie C contro il Pescara , valevole per il 25° turno. Un risultato (2-0) che riporta in testa la squadra di Aimo Diana dopo la frenata di ieri del Modena in quel di Lucca. Decisive le reti su rigore di Zamparo al 9' del primo tempo e di Radrezza al 34' della ripresa. Per iI Pescara è invece un ko che arriva dopo un periodo positivo di ben 9 giornate, dove erano si erano registrate 6 vittorie e 3 pareggi.

La partita

Al 9' si sblocca il risultato. Guglielmotti se ne va in velocità sulla destra, entra in area, ma viene buttato giù da Nzita: calcio di rigore per la Reggiana. Dal dischetto Zamparo è glaciale e insacca l'1-0. Il Pescara prova a rendersi pericoloso in contropiede ma viene sempre fermato sul più bello, anche per merito di una Reggiana attenta nelle transizioni. Al 29' palla velenosa da calcio piazzato del Pescara in area, con Venturi costretto a respingere in corner. Risponde al 31' la Reggiana con una conclusione potente di Cigarini da fuori respinta dall'attento portiere del Pescara. La prima frazione termina con gli emiliani avanti di una rete.

Secondo tempo

Parte forte la Reggiana, che al 2' porta il primo pericolo con un tiro-cross di Contessa, con il portiere ospite Sorrentino che blocca in due tempi. Ancora protagonista l'estremo degli abruzzesi all'8', quando nega il gol a Zamparo con un'ottima respinta di piede. Al 24' Reggiana nuovamente vicina al bis con un gran sinistro al volo di Radrezza che termina di un soffio a lato. Risposta immediata dei pescaresi con un sinistro di Diambo che però finisce alto. Al 28' ghiottissima occasione per il Pescara: cross dalla destra di Clemenza per Cernigoi che viene anticipato in extremis da Cremonesi. Al 34' ecco il raddoppio granata: cross di Arrighini dalla destra in area per Radrezza che al volo mette alle spalle di Sorrentino. Il Pescara cerca di riaprirla poco dopo con Ierardi ma Venturi fa buona guardia. Termina 2-0.