Serie C, Avellino: esonerato l'allenatore Braglia

AVELLINO - L'Avellino ha reso noto, attraverso il proprio sito web, "di aver sollevato dai rispettivi incarichi il direttore sportivo Salvatore Di Somma e l’allenatore della prima squadra Piero Braglia". Il club, insieme al tecnico, ha esonerato anche "l’allenatore in seconda Domenico De Simone ed il preparatore atletico Vito Barberio. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere". La seduta di allenamento odierna, si apprende dalla nota del club, "verrà condotta da Raffaele Biancolino", tecnico in seconda della Primavera.