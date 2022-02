Serie C, Juve Under 23 esagerata: 4-0 al Piacenza

TORINO - Nel Girone A la Juve Under 23 cala il poker sul Piacenza : la squadra di Zauli vince 4-0 e con questo successo si porta a quota 38 punti, staccando il Piacenza fermo a 35, superando la Pro Vercelli (36) e agganciando la Triestina in quinta posizione. Nel Girone B, vittoria di misura della Reggiana sul campo dell' Olbia : con questo successo la Reggiana riaffianca il Modena in prima posizione a quota 63 punti, restano 29 i punti dell' Olbia .

Juve Under 23-Piacenza

Al 10' la Juve passa in vantaggio con un'ottima girata di Riccio sugli sviluppi di un corner. Al 24' arriva anche il bis sempre da calcio d'angolo, questa volta è Poli a depositare in rete di testa: 2-0. Al minuto 29 ecco il terzo gol: ottima imbucata di Soulè per Iocolano, che a tu per tu con Pratelli non sbaglia. In pieno recupero, punizione Piacenza, ma è pessima l' esecuzione di Suljic che spreca una buona occasione. La prima frazione termina con i bianconeri avanti di tre gol. Nella seconda frazione di gioco, al 19', arriva il poker bianconero: Barbieri soffia il pallone a Gonzi e serve Soulè che defilato, lascia partire un perfetto mancino a girare che buca Pratelli, 4-0.

Olbia-Reggiana 0-1

Al 9' brivido nell’area dell'Olbia: tiro cross di Contessa dalla sinistra non si comprendono difensori e portiere bianchi e Arrighini per poco non trova la deviazione vincente. Al13' sono invece i sardi a colpire: tiro di Biancu e palla che esce di poco a lato. Al 15' altra incomprensione sarda tra Pinna e Ciocci, con Zamparo che quasi non approfitta dell'errore dei bianchi. Risponde l'Olbia con un cross teso di Ragatzu dalla destra, palla che viene però deviata prima che Udoh o Arboleda riuscissero a colpire. Al 26' ancora bianchi pericolosi con Ragatzu: conclusione che esce di pochissimo sul lato sinistro della porta reggiana. La prima frazione termina sullo 0-0. Secondo tempo: primo squillo dei padroni di casa con una conclusione rasoterra di Udoh, che finisce dritta tra le braccia di Venturi. Al 20' di nuovo olbiesi pericolosi con un tiro di Biancu che termina di un soffio a lato. Al 28' l'episodio che sblocca la gara: Travaglini commette fallo da ultimo uomo su Arrighini, rigore per la Reggiana ed espulsione per il calciatore dell'Olbia. Dal dischetto Lanini è glaciale e non sbaglia: vantaggio granata. Al 39' Lanini cerca il bis, ma il suo diagonale si perde sul fondo. Nei minuti finali l'Olbia ci prova, Biancu ci prova ma è impreciso. Vince la Reggiana che continua così la sua corsa verso la serie B, mantenendo anche l'imbattibilità in campionato.