Serie C, Pescara-Entella 0-0. Volpe resta quarto

PESCARA - Si chiude a reti inviolate il match dell'Adriatico tra Pescara ed Entella . All'Adriatico i padroni di casa di Auteri colpiscono anche un palo con Pontisso nella prima frazione, ma al triplice fischio il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza. Il Pescara con questo pari si porta in classifica a quota 43 punti, quinta posizione e non riesce a centrare l'obiettivo di scavalcare proprio l'Entella, che a sua volta sale a 46 in quarta posizione.

Pescara-Entella 0-0

Entella subito pericolosa al 1' con Lescano che, ricevuto da Merkaj, impegna il portiere Sorrentino. Al 7' l'Entella perde Morosini per infortunio, Schenetti entra al suo posto. Al 12' il Pescara sfiora il vantaggio con una botta da lontano di Pontisso che colpisce il palo. Poco dopo, pericoloso ancora il Pescara con Pompetti dal limite, Borra c'è. Il Pescara spinge a caccia del gol: al 17' ci prova Clemenza, al 18' Ferrari, al 22' Rauti, con conclusioni che non trovano lo specchio. Al 42' si fa viva l'Entella: Schenetti dal limite, Sorrentino non ha grandi problemi. La ripresa si apre a ritmi più blandi: al 25' ottima occasione per i padroni di casa con Ferrari, Borra riesce a salvarsi. Il Pescara insiste, due minuti dopo, con De Risio che, dal limite, trova i pugni di Borra. Strepitoso quest'ultimo al 24' con un grande intervento sulla bella conclusione di Clemenza. Allo scadere D'Ursi ci prova di testa su cross di Cancellotti, Borra blocca: è l'ultimo squillo.