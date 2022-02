Serie C, la Juve U23 rimonta il Seregno: alla fine è 2-2

Girone A

Il Sudtirol capolista (67 punti) non va oltre lo 0-0 con la Pro Patria (28), ma il Padova secondo (59) non ne approfitta: in casa del Trento (31) finisce 2-2, con i sud tirolesi avanti con Bocalon prima della rimonta biancoscudata firmata da Bifulco e dal rigore di Ronaldo. Nella ripresa Pattarello inchioda il risultato sul pari che durerà fino al 90’. Non ha problemi, invece, la Feralpisalò (52) che batte 0-3 il fanalino di coda Legnago Salus (21): Balestrero, Molfetta e Guerra i marcatori. Nessun vincitore tra Pro Vercelli (37) e Renate (50), con i piemontesi che vanno avanti grazie al gol di Della Morte ma vengono raggiunti da Maistrello. Alla Triestina (41) basta un gol di Anibal per avere la meglio in casa del Fiorenzuola (26), mentre la Juventus Under 23 (39) è costretta a rimontare in casa di un’altra squadra della zona play-out, il Seregno (26). Sotto a causa dei gol di Vitale e Gomes, i bianconeri recuperano grazie a Cudrig e Pecorino, a segno a pochi minuti dal termine. La doppietta di Ganz regala la vittoria al Lecco (38) sul Mantova (31), scivolato ora fuori dai play-off, mentre il Piacenza (35) perde la seconda partita consecutiva in casa della Pro Sesto (26), che torna così in lotta per la salvezza diretta. Scapuzzi e Ghezzi rendono vano il pareggio biancorosso di Cesarini, portando così a tre le vittorie lombarde nelle ultime quattro giornate. 1-1 il risultato tra Albinoleffe (32) e Pergolettese (28), con gli azzurri avanti con Doumbia prima del pareggio di Nava, e tra Virtus Verona (28) e Giana Erminio (24): vantaggio veneto di Pellacani vanificato da Panatti nel finale.

I RISULTATI

AlbinoLeffe-Pergolettese 1-1

Fiorenzuola-Triestina 0-1

Lecco-Mantova 2-0

Legnago-Feralpisalò 0-3

Pro Sesto-Piacenza 2-1

Pro Vercelli-Renate 1-1

Seregno-Juventus U23 2-2

Sudtirol-Pro Patria 0-0

Trento-Padova 2-2

Virtus Verona-Giana Erminio 1-1

Girone B

Tornano a viaggiare all’unisono le due capolista Reggiana e Modena, entrambe a quota 65. I granata vincono 3-1 in casa contro il Grosseto (21) ultimo in classifica grazie a Lanini, Contessa e Rosafio, che rendono ininfluente la rete toscana di Nocciolini. I gialloblù, invece, vincono di misura con la Viterbese penultima (24): a risolvere la gara arriva a 3’ dal termine il rigore di Ogunseye. Grazie alla vittoria sulla Vis Pesaro (35), il Cesena (51) si assicura di non poter essere superato dall’Entella qualsiasi sia il risultato del posticipo di lunedì tra i liguri ed il Siena. I romagnoli passano con Bortussi prima del pari marchigiano di Saccani, ma nel finale trovano il gol vittoria grazie a Candela. Tra Fermana (26) e Pescara (44) finisce in parità: Congini va a segno per i marchigiani che, rimasti in dieci ad inizio ripresa per il doppio giallo ad Alagna, subiscono il pari di D’Ursi. In pieno recupero viene ristabilita la parità numerica visto che anche Ferrari viene allontanato dall’arbitro per doppia ammonizione. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per l’Ancona-Matelica (42), che cade anche in casa del Montevarchi (26) di uno scatenato Gambale, autore di una tripletta che rende inutile il momentaneo pareggio di Sereni. Il Gubbio (34) si vede rimontare due reti dal Teramo (30) e manca ancora l’appuntamento con la vittoria: Cittadino e Magni portano avanti gli umbri, ripresi poi da Arrigoni e D’Andrea. Colpo esterno del Pontedera (33) che grazie a Benedetti e Magnaghi rimonta il vantaggio della Lucchese (29) siglato da Collodel e agguanta il 10° posto che vuol dire play-off. A fargli spazio ci pensa la Carrarese (32), schiantata 3-0 dalla Pistoiese (24) che si porta a -2 dalla salvezza diretta grazie alle reti di Sottini, Di Massimo e Martina. Imolese (25) ed Olbia (30) si svegliano solo nella parte finale del match: Liviero porta avanti i rossoblù, ripresi dai sardi a 2’ dallo scadere grazie a Udoh.

I RISULTATI

Imolese-Olbia 1-1

Viterbese-Modena 0-1

Cesena-Vis Pesaro 2-1

Fermana-Pescara 1-1

Gubbio-Teramo 2-2

Lucchese-Pontedera 1-2

Montevarchi-Ancona 3-1

Pistoiese-Carrarese 3-0

Reggiana-Grosseto 3-1