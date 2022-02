Pro Vercelli: insulti razzisti, oltre 2 mesi di squalifica per Lerda

VERCELLI - Oltre due mesi di squalifica, fino a tutto il 28 aprile, per Franco Lerda, allenatore della Pro Vercelli (ed ex Torino come giocatore e allenatore), per aver rivolto insulti razzisti nei confronti di un avversario durante la partita pareggiata 1-1 contro il Renate. Il tecnico, come si legge nella comunicazione del giudice sportivo, al 35' del primo tempo avrebbe tenuto "un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza". La Pro Vercelli farà ricorso contro la decisione, "sicuri che si possa far chiarezza sulla reale condotta del Mister, che in nessun modo aveva intenzione di utilizzare termini discriminatori nei confronti di un giocatore". La Pro Vercelli 1892, si legge ancora nella nota della società, "condanna ogni eventuale tipo di comportamento di natura razzista evidenziando i valori di uguaglianza, rispetto ed inclusione che hanno sempre contraddistinto il nostro Club dentro e fuori dal campo. In ogni caso, se qualsiasi terminologia utilizzata dovesse essere stata mal interpretata - conclude la Pro - ci teniamo a porgere le scuse al calciatore ed alla società Renate Calcio".