Padova, scelto il nuovo allenatore: ufficiale l'arrivo di Oddo

PADOVA - È Massimo Oddo il nuovo allenatore del Padova. La società biancoscudata ha ufficializzato l'arrivo del nuovo tecnico, subentrato all'esonerato Pavanel, sul proprio sito ufficiale, ripercorrendone la carriera in panchina: "Inizia la carriera da allenatore nel 2013 - si legge nella nota del club - nelle giovanili del Genoa. Sulla panchina del Pescara conquista una finale playoff nel 2015, mancando la Serie A per il miglior piazzamento del Bologna in classifica. Massima serie conquistata la stagione successiva, sempre con il Pescara, in finale playoff. Oddo ha allenato in Serie A Pescara ed Udinese, in serie cadetta Crotone, Perugia ed ancora Pescara". La presentazione ufficiale avverrà venerdì mattina allo stadio Euganeo, durante la quale verranno forniti i dettagli dell'accordo siglato tra le parti.