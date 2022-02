Serie C: Bari bloccato dal Foggia, il Catanzaro sale a -4

TORINO - Girone C di Serie C unico a scendere in campo in questo sabato, con tre partite sospese per neve: Avellino-Catania e Potenza-Paganese non sono iniziate, mentre Campobasso-Turris è stata sospesa sul 2-1 per gli ospiti ( Leonetti e Tascone i marcatori campani, di Liguori su rigore il momentaneo pareggio molisano). Nelle altre sfide di giornata, il Bari capolista viene fermato sul 2-2 dal Foggia di Zeman , che rimette definitivamente in corsa per il primo posto sia il Catanzaro (-4 dai biancorossi) che la Virtus Francavilla (-6).

Girone C

Vittoria di misiura del Monopoli (46) sul campo della Juve Stabia (36): decide la rete di Borrelli a inizio ripresa. Nel pomeriggio il Catanzaro (55) ha la meglio sul Latina (42) e sale a -4 dal primo posto: al vantaggio giallorosso di Vandeputte i pontini rispondono con Giorgini, ma poi la doppietta di Vazquez chiude i conti. Torna in corsa per la vittoria del campionato anche la Virtus Francavilla (53) che batte 2-1 il Palermo (45): Maiorino e Patierno in gol per i pugliesi, di Brunori su rigore la rete rosanero. Il Picerno (40) mantiene l'ultimo posto utile per i play-off rimontando il Monterosi Tuscia (37) andato in vantaggio con Franchini, ma proprio al 90' i rossoblù agguantano il pari con Di Dio. Continua il momento di difficoltà del Taranto (34) che cade contro la Fidelis Andria (23) penultima in classifica subendo il tris firmato da Bubas, Gaeta e Monterisi e chiudendo in dieci uomini per il doppio giallo rimediato da Santarpia. In zona salvezza il Messina (32) conquista la terza vittoria consecutiva e si avvicina alla salvezza diretta fissata per ora a quota 33: Damian, Busatto e Catania scavano il solco con in casa del fanalino di coda Vibonese (16), che non ha saputo far fruttare il momentaneo pareggio di Curiale su rigore. Nel posticipo delle 18.30 la capolista Bari (59) frena ancora e viene bloccata sul pareggio dal Foggia di Zeman (40): rossoneri avanti con Curcio, ripreso da Cheddira, e poi con Merola, con i galletti salvati da Mallamo a 4' dal triplice fischio.

Juve Stabia-Monopoli 0-1

Avellino-Catania rinviata

Campobasso-Turris 1-2 sospesa

Monterosi Tuscia-Picerno 1-1

Catanzaro-Latina 3-1

Fidelis Andria-Taranto 3-0

Potenza-Paganese rinviata

Vibonese-Messina 1-3

Vritus Francavilla-Palermo 2-1

Foggia-Bari 2-2