Juve Under 23, i convocati di Zauli per l'Albinoleffe

TORINO - Il tecnico della Juventus Under 23, Lamberto Zauli, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara con l'Albinoleffe, in programma oggi alle 17.30 al Moccagatta. Assenti Aké, Miretti e Soulé aggregati alla prima squadra, tornano a disposizione Lipari e Boloca. Questo l'elenco completo: 1 Israel Wibmer, 3 Stramaccioni, 4 Riccio, 6 Anzolin, 7 Sekulov, 8 Leone, 9 Da Graca, 11 Brighenti, 13 Poli, 14 Compagnon, 15 Verduci, 16 Sersanti, 17 Zuelli, 19 Palumbo, 20 Iocolano, 26 Barbieri, 27 Cudrig, 28 Barrenechea, 30 Boloca, 31 Pecorino, 43 Ratti, 44 Siano, 45 Lipari.