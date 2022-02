Serie C, la Juve Stabia cambia tutto: esonerati allenatore e ds

CASTELLAMMARE DI STABIA - Nel pieno della lotta salveza, la Juve Stabia decide di cambiare guida tecnica e direttore sportivo. A due giorni dalla sconfitta interna con il Monopoli, la società ha infatti scelto di esonerare l'allenatore Stefano Sottoli: "La S.S. Juve Stabia - si legge nella nota ufficiale emessa dal club - comunica di aver sollevato Stefano Sottili dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Ringraziandolo per la professionalità profusa, la Società augura a Sottili le migliori fortune umane e professionali. Si comunica, inoltre, che il nome del nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime ore". Anche Raffaele Rubino, direttore sportivo del club, ai saluti "Al dirigente - si legge sul sito del club - va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per il futuro". Al momento la suqadra campana viaggia con 4 punti di vantaggio sulla zona play-out: un tesoretto che spetterà al nuovo allenatore mantenere fino al termine del campionato.