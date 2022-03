Serie C, il Bari allunga di nuovo: ko le inseguitrici

Girone C

La capolista Bari (62 punti) ristabilisce le distanze con le inseguitrici vincendo lo scontro diretto con la terza in classifica, la Virtus Francavilla (53). Apre le marcature per i galletti Cheddira, raggiunto da Maiorino prima che, in pieno recupero, Citro siglasse il gol vittoria per i biancorossi. Anche la seconda della classe Catanzaro (55) incappa in una sconfitta: il Monopoli (49) rinsalda il suo quinto posto grazie a Borrelli e Mercadante, con Biasci autore del momentaneo pareggio giallorosso. Tra le squadre di testa vince solo l'Avellino (52) che resta ai piedi del podo grazie alla vittoria sulla Paganese (29), in dieci nella mezz'ora finale per il doppio giallo a Bensaja: Ciancio e Kragl i marcatori degli irpini. Al 6° posto rimane il Palermo (48) che batte 3-0 la Vibonese (16) ultima in classifica grazie ai gol di Valente, Brunori, Soleri. In zona play-off cade il Latina (42) che in casa subisce un pesantissimo 0-3 ad opera del Potenza (26) in piena lotta per non retrocedere: Cuppone, Sandri e Cargnelutti gli eroi di giornata per i rossoblù. Finisce senza vincitori il derby pugliese tra il Foggia di Zeman (41) ed il Taranto (35): rossoneri avanti grazie all'utorete di Granata, pari tarantino a firma Saraniti. La Juve Stabia (49), prima esclusa dai play-off, vince di misura sul campo del Messina (32): decide la rete messa a segno da Schiavi al 6' della prima frazione di gioco. Il Catania (36) sale a +4 sulla zona play-out (con anche una gara da recuperare) grazie alla vittoria casalinga sul Monterosi Tuscia (37): Russini, Biondi e Russotto mettono al sicuro il risultato prima del gol laziale siglato da Costantino su rigore.

I RISULTATI

Messina-Juve Stabia 0-1

Bari-Virtus Francavilla 2-1

Catania-Monterosi 3-1

Latina-Potenza 0-3

Monopoli-Catanzaro 2-1

Paganese-Avellino 0-2

Palermo-Vibonese 3-0

Picerno-Campobasso rinviata

Taranto-Foggia 1-1