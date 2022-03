Serie C, la Viterbese richiama Dal Canto: esonerato Punzi

VITERBO - La Virtebese, attualmente al 18° posto del Girone B si Serie C a 5 punti di distacco dalla salvezza diretta, richiama in panchina Alessandro Dal Canto per sostituire mister Francesco Punzi. Alla guida dei laziali ad inizio stagione, per Dal Canto si tratta di un ritorno dopo essere stato sollevato dall'incarico nello scorso ottober: "US Viterbese - si legge sul sito ufficiale del club - comunica di aver sollevato Francesco Punzi dalla guida tecnica della prima squadra. La società ringrazia Punzi ed il suo vice Roberto Rossi per il lavoro svolto in questi mesi ed augura loro il meglio per il futuro professionale". Nella successiva nota, la società comunica "di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile della prima squadra ad Alessandro Dal Canto. Domani pomeriggio il tecnico dirigerà il suo primo allenamento in vista della trasferta di sabato prossimo sul campo dell’Ancona Matelica".