Serie C, colpo Vibonese: Taranto battuto 1-0

VIBO VALENTIA - Si è conclusa dopo quasi un mese la sfida del Girone C tra Vibonese e Taranto, con i calabresi ultimi in classifica che sono riusciti ad avere la meglio sui pugliesi, a cui rimangono solo 3 punti di vantaggio sulla zona play-out. Sospesa al 6' della ripresa per nebbia lo scorso 15 febbraio, la sfida tra le due squadre in lotta per mantenere la categoria si è conclusa nel pomeriggio di oggi con la disputa dei 39 minuti conclusivi. A decidere il match è stata la rete di Curiale a 20' dal termine, con l'attaccante prontissimo ad avventarsi sull'assist di Golfo e a siglare la rete che riaccende le speranze della Vibonese, ora distante solo 4 punti dalla Fidelis Andria penultiuma e, quindi, dagli spareggi salvezza.