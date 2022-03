Serie C, Papini sgambetta la Reggiana e fa esultare la Lucchese: 1-0

LUCCA - La Lucchese fa il colpo e piega al Porta Elisa la Reggiana per 1-0. Un'altra big fallisce il tentativo di sfondare il fortino rossonero, visto che anche la capolista Modena un mese fa non era andata oltre lo 0-0. L'anticipo della trentunesima giornata del girone B di serie C va quindi ai toscani di mister Pagliuca , che hanno sfoderato un'ottima prestazione, al cospetto di una Reggiana che non è riuscita a pungere nel modo giusto e che ha colpito due pali colpiti con Sciaudone . Niente sorpasso sul Modena quindi, con i canarini che domani, in caso di vittoria a Carrara, potrebbero nuovamente allungare. Man of the match, Papini , che ha festeggiato nel migliore dei modi il suo rientro in campo dopo l'infortunio.

La partita

La Lucchese si rende subito pericolosa al 5' con un colpo di testa di Frigerio, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 12' la Reggiana risponde con un tiro-cross di Zamparo: Coletta interviene e fa sua la sfera. La Lucchese vuole pungere e al 19' va al tiro dalla distanza con Frigerio, ma il tentativo finisce sopra il montante. I rossoneri sono più propositivi e coraggiosi, la Reggiana non riesce ad essere incisiva, ma proprio al 45' i granata, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Radrezza, una testata di Sciaudone finisce sul palo. Si va al riposo sullo 0-0. I secondi quarantacinque minuti di gioco si aprono con un colpo di testa di Baldan che termina tra le braccia di Venturi. Ancora Lucchese pericolosa al 9' con Frigerio che servito da Belloni cerca il colpo sotto, ma l'estremo della Reggiana Venturi è attento e gli chiude lo specchio della porta. Al 16' buona ripartenza della Reggiana, scambio palla a terra tra Scappini e Arrighini, tocco per Sciaudone che calcia in corsa ma la sua conclusione termina a lato. Gli ospiti premono e al 25' vanno vicini al gol con una gran punizione di Rosafio, respinta in corner da Coletta. Sul susseguente angolo, destro di Sciaudone e palla sul palo. Sembra non essere serata per i granata che al 36' vanno sotto. Gran tacco di Belloni al limite dell'area per Papini, che freddo, sul primo palo, riesce a infilare Venturi con un preciso diagonale: 1-0. E' di fatto il gol che chiude la partita e che fa esultare la Lucchese che sale a 39 punti in classifica. Prima del fischio finale in pieno recupero due espulsioni: Minala per i toscani (doppia ammonizione) e Luciani per la Reggiana per proteste.