Serie C, la Juve U23 cede il passo alla capolista: il Sudtirol vince 0-1

Girone A

La rete di Casiraghi permette alla capolista Sudtirol (76 punti) di espugnare Vinovo e vincere in casa della Juventus Under 23 (46) che non perde comunque terreno dalle rivali visti gli altri risultati di giornata. Tra le prime dieci della classifica, infatti, vince solo il Padova (69) che rimonta in casa dell’Albinoleffe (37), ultima squadra classificata per la post-season. Sotto di un gol dopo appena 3’ per via della rete di Galeandro, i biancoscudati reagiscono nella ripresa e grazie alla doppietta di Kirwan ribaltano il risultato. Il Renate (55) terzo in classifica non va oltre l’1-1 in casa della penultima della classe, la Legnago Salus (27), capace di rimontare con Giacobbe allo scadere il vantaggio nerazzurro di Maistrello. Finiscono senza reti i due degli scontri diretti di giornata: quello in zona play-off tra Piacenza (40) e Pro Vercelli (45), e quello in chiave salvezza tra Pergolettese (29) e Trento (32). Parità anche nell’altra sfida valida per evitare la zona play-out, con il Mantova (35) che proprio allo scadere con Monachello riacciuffa il Fiorenzuola (34) andato in vantaggio con Sartore. La Pro Patria (32) esce dalla zona spareggi-salvezza grazie alla netta vittoria sul fanalino di coda Giana Erminio (26): uno scatenato Piu sigla la tripletta che, insieme ai gol di Pierozzi e Molinari, rende inutile la marcatura di Bonalumi. La Pro Patria opera dunque il sorpasso ai danni della Pro Sesto (30), fermata sul 2-2 dal Seregno (27): spartani in vantaggio con Gomes prima del ritorno lombardo firmato da Scapuzzi e Ghezzi, con Solcia a siglare il definitivo 2-2.

I RISULTATI

Mantova-Fiorenzuola 1-1

AlbinoLeffe-Padova 1-2

Juventus U23-Sudtirol 0-1

Legnago Salus-Renate 1-1

Pergolettese-Trento 0-0

Piacenza-Pro Vercelli 0-0

Pro Patria-Giana Erminio 5-1

Pro Sesto-Seregno 2-2

Girone C

Il Palermo (51) sbanca il Partenio e rende ancora più corta la classifica nelle zone di vertice. Brunori e Valente ribaltano l’Avellino (52), andato in vantaggio con Matera e rimasto in dieci negli ultimi 25’ per l’espulsione di Tito che ha tolto ai verdi ogni possibilità di replicare ai rosanero. Il Monopoli appaia gli irpini a quota 52 grazie alla vittoria di misura sul Monterosi Tuscia (37) firmata da Borrelli. La Vibonese (19) ultima in classifica cede in casa al Catania (39): etnei in vantaggio con Sipos, che ad inizio ripresa si fa espellere pareggiando il rosso avversario di Corsi, prima del raddoppio di Biondi che rende ininfluente la rete di Mahrous arrivata in pieno recupero. Nelle sfide del tardo pomeriggio si regista la vittoria in rimonta del Bari (65) sul Catanzaro (55) secondo: Antenucci e D'Errico rimontano il gol giallorosso di Fazio in apertura e rimettono un largo margine tra i galletti e la più immediata inseguitrice. Non ne approfitta la Virtus Francavilla (54) che rimane terza facendosi rimontare ben tre reti dalla Paganese (30) sempre in lotta in zona play-out. Ai gol pugliesi di Patierno, Mastropietro e Maiorino rispondono gli azzurrostellati con Cretella, Zanini e Tommasini, che firma l'impresa proprio allo scadere. La Juve Stabia (42) sbriga la pratica Turris (45) nel primo tempo: i tre gol che decidono il match portano la firma di Eusepi (doppietta) e Stroppa ed arrivato tutti prima dell'intervallo. Vince con tre gol, ma subendone due, anche il Foggia di Zeman (44) che supera di misura il Picerno (40): doppietta di Ferrante e Peterman i marcatori rossoneri, Vivacqua e Parigi per i lucani. Il Latina (43) non va oltre l'1-1 con la Fidelis Andria penultima (24): al gol pugliese di Urso risponde per i nerazzurri (che chiudono in dieci per il rosso a Mascia) Carletti. Il Taranto (36) impatta in casa del Potenza (27) e sale a +4 sulla zona play-out. Di Gennaro permette ai pugliesi di rimontare il gol di Cargnelutti. In chiave salvezza vittoria importantissima del Campobasso (36) che fa suo lo scontro diretto con il Messina (32): decisiva la dippietta di Liguori.

I RISULTATI

Avellino-Palermo 1-2

Monterosi Tuscia-Monopoli 0-1

Vibonese-Catania 1-2

Campobasso-Messina 2-0

Catanzaro-Bari 1-2

Fidelis Andria-Latina 1-1

Foggia-Picerno 3-2

Juve Stabia-Turris 3-0

Potenza-Taranto 1-1

Virtus Francavilla-Paganese 3-3