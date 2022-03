Scontri Lucchese-Reggiana: arrestato ultrà di estrema destra

LUCCA - E' stato arrestato, in flagranza differita, un 39enne residente a Lucca, ultrà "schierato su posizioni vicine all'estrema destra", a seguito degli scontri tra tifosi avvenuti nel centro di Lucca venerdì scorso, al termine di Lucchese-Reggiana. Lo rende noto la questura di Lucca spiegando che il 39enne avrebbe "partecipato attivamente ai tafferugli, come si evince inequivocabilmente" dalle riprese delle telecamere di video-sorveglianza della zona ove si sono verificati i fatti, debitamente acquisite, nelle quali lo si vede più volte affrontare gli avversari con pugni e con la cintura dei pantaloni". L'ultrà, già in passato destinatario di Daspo, si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima in programma stamani: l'accusa è di rissa in concorso con altre persone in corso di identificazione.