Serie C: Reggiana ok, frenata Modena. Il distacco in vetta torna a 3 punti

TORINO - La lotta al vertice del Girone B di Serie C prosegue serrata. Nel 32° turno di campionato, andato in scena in questo martedì, la Reggiana (vittoriosa con la Vis Pesaro ) torna di nuovo a -3 dal Modena , fermato sul pari dal Siena . In coda alla classifica non cambiano le posizioni: Fermana , Pistoiese , Viterbese ed Imolese attualmente ai play-out, con il Grosseto che però guadagna un punto sui romagnoli ora avanti di due sole lunghezze sull'ultimo posto.

Girone B

La giornata si apre con il pareggio nella sfida salvezza tra Viterbese (28 punti) e Pistoiese (29), che rimangono entrambe bloccate in zona play-out. Vantaggio dei padroni di casa firmato da D'Ambrosio, poi gli ospiti ribaltano il punteggio coi centri di Bocic e Pertica. Nel finale D'Ambrosio firma pareggio e doppietta personale con la squadra in dieci per il rosso a Murilo. Altri due pareggi arrivano nelle sfide pomeridiane, terminate entrambe sull'1-1. La Carrarese (39) va in vantaggio con Giannetti ma si fa riprendere dall'Olbia (36) con Udoh prima di rimanere in dieci per il doppio giallo a Rota nel finale. A decidere a sfida tra Modena (75) e Siena (36) sono Fabbro, che porta avanti i bianconeri, e Tremolada. Della frenata gialloblù ne approfitta la Reggiana (72) che batte 3-1 la Vis Pesaro (41) ancora in zona play-off: granata avanti con Lunini prima del pari di Tonso, poi Arrighini e Guglielmotti nella ripresa chiudono il conto. Il terzo posto del Cesena (58) viene ora insidiato da vicinissimo dal Pescara (56), che fa suo lo scontro diretto con i bianconeri grazie al gol di Drudi. Anche l'Entella (56) si avvicina al podio grazie al successo interno sull'Ancona-Matelica (47) sempre al 6° posto: Merkaj e Palmieri i marcatori di giornata. Si avvicina ai marchigiani il Gubbio (46) che vince di misura sull'Imolese (27) penultima. Di Spalluto il vantaggio umbro pareggiato da Angeli, mentre è Signorini a siglare il gol da tre punti per i padroni di casa. Il Pontedera (40) rientra in zona play-off nonostante lo 0-0 con il fanalino di coda Grosseto (25). A rischio di uscire dalla zona spareggi promozione c'è invece la Lucchese (39) che cade in casa del Montevarchi (37) sotto i colpi di Jallow e Carpani. Il Teramo (36) fa suo lo scontro diretto contro la Fermana (33) che resta dunque l'ultima squadra invischiata in zona play-out: decisivo per gli abruzzesi il gol di Bernardotto ad inizio ripresa.

I RISULTATI

Viterbese - Pistoiese 2-2

Carrarese - Olbia 1-1

Modena - Siena 1-1

Entella - Ancona-Matelica 2-0

Fermana - Teramo 0-1

Grosseto - Pontedera 0-0

Gubbio - Imolese 2-1

Montevarchi - Lucchese 2-0

Pescara - Cesena 1-0

Reggiana - Vis Pesaro 3-1