Serie C, Juve Under 23 ko in trasferta: il Lecco vince 2-1

TORINO - Trentaduesima giornata di campionato per i gironi A e C della Serie C. Nel Girone A la capolista Sudtirol vince (2-0 alla Pro Sesto ) e tiene a bada le velleità di avvicinamento del Padova secondo (1-0 al Mantova ). La Juventus Under 23 cade in casa del Lecco che vince 2-1 in rimonta. Nel Girone C il Bari , nel Girone C, vince di misura con la Juve Stabia e tiene sempre a -10 il Catanzaro secondo in classifica, che a sua volta ha battuto in trasferta il Messina .

Girone A

Nell'anticipo del primo pomeriggio il Padova (72 punti) secondo il cassifica ha vinto col minimo sforzo sul Mantova (35): decisiva l'autorete di Guccione. La Pro Patria vince 3-0 in casa del Fiorenzuola: doppietta di Parker e rete di Stanzani: la Pro Patria sale a 35, scavalcando proprio il Fiorenzuola. La Juventus Under 23 cade in casa del Lecco: bianconeri avanti con Iocolano , poi la doppietta di Ganz ribalta il punteggio, per un successo che vale per il Lecco il raggiungimento di quota 50 punti, mentre la Juve resta a 46. Basta una rete di Comi alla Pro Vercelli per superare l'Albinoleffe: la bianche casacche si portano a quota 48 punti. Vittoria esterna del Piacenza che batte 3-0 il Renate con le reti di Giordano, Cesarini e Dubickas. Vittoria per 2-1 del Seregno sul Legnago: locali avanti con Zè Gomez e Cocco, gli ospiti accorciano con Bondioli. Due reti nella prima frazione di gioco, firmate Rover e Voltan, e il Sudtirol supera la Pro Sesto, tornando a +7 sulla seconda Padova. Parità, 1-1, tra Trento e Virtus Verona: ospiti avanti con Zigoni, pari di Belcastro: il Trento va a 33, la Virtus a 36.

I RISULTATI

Padova-Mantova 1-0

Fiorenzuola-Pro Patria 0-3

Lecco-Juventus Under 23 2-1

Pro Vercelli-Albinoleffe 1-0

Renate-Piacenza 0-3

Seregno-Legnago Salus 2-1

Sudtirol-Pro Sesto 2-0

Trento Virtus-Verona 1-1

Girone C

Quattro gli anticipi pomeridiani: il Catanzaro (58) seconda forza del campionato vince a fatica 3-2 in casa del Messina (32) in lotta in zona play-out. Siciliani avanti con Fofana prima della rimonta ospite firmata da Iemmello e Carlini. A pochi minuti dal termine il Messina pareggia con Adorante prima del gol da tre punti di Biasci. Anche l'Avellino (3° a quota 55) vince di misura in trasferta: sul campo del Taranto (36) agli irpini basta la rete di Bove. Finisce in parità uno dei tanti scontri testa-coda di giornata, con il Palermo (52) che viene bloccato sull'1-1 dalla Fidelis Andria (25) penultima ma capace di andare in vantaggio con Messina e restarci fino al doppio giallo di Nunzella che agevola i rosanero, arrivati al pareggio con Luperini a pochi minuti dal termine. L'ultima sfida pomeridiana la vince nettamente il Monopoli (55) che si sbarazza del fanalino di coda Vibonese (19) con un secco 3-0 firmato dalla doppietta di Borrelli e da Arena. Nelle gare serali, il Bari mantiene saldamente il comando della classifca, battendo di misura la Juve Stabia: basta una rete di Antenucci per incassare i tre punti ai galletti e mantenere intatti i 10 punti di vantaggio sul Catanzaro, con una giornata in meno da disputare. Parità, 1-1, tra Catania e Campobasso con Bontà che nella ripresa replica per gli ospiti al vantaggio iniziale rossazzurro messo a segno da Russini. Reti inviolate tra Latina (che sale a 44) e Virtus Francavilla (a 55). Il Foggia cala il poker in casa della Paganese: tutto nella ripresa con gli azzurrostellati che passano in vantaggio con Tommasini, poi i satanelli vanno a segno con Nicolao, Rocca, Turchetta e Merola e salgono a 57 punti in classifica, mentre la Paganese resta ferma a 30. Una rete nel finale di Cargnelutti vale la vittoria del Potenza in casa del Picerno: 30 punti per i lucani, 40 per il Picerno. Vince in trasferta anche il Monterosi: 2-0 alla Turris con una rete in avvio (Parlati) e una in chiusura (Costantino).

I RISULTATI

Messina-Catanzaro 2-3

Taranto-Avellino 0-1

Palermo-Fidelis Andria 1-1

Monopoli-Vibonese 3-0

Bari-Juve Stabia 1-0

Catania-Campobasso 1-1

Latina-Virtus Francavilla 0-0

Paganese-Foggia 1-4

Picerno-Potenza 0-1

Turris-Monterosi Tuscia 0-1