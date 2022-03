Serie C, slitta Taranto-Monopoli: focolaio Covid tra i rossoblù

TARANTO - Focolaio di casi Covid in casa Taranto, con il club rossoblù costretto a richiedere il rinvio della sfida in programma domenica contro il Monopoli. I 14 casi riscontrati hanno portato la Lega Pro a posticipare l'incontro al prossimo 6 aprile: "Il Taranto F.C. 1927 - recita la nota ufficiale diramata dalla società - comunica che a seguito di test effettuati questa mattina, venerdì 18 Marzo, sono state riscontrate 14 positività al COVID-19. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. Domani 19 marzo, gli elementi del gruppo squadra risultati negativi, verranno sottoposti ad un nuovo ciclo di test. La Società si è attivata prontamente ad inoltrare la richiesta alla Lega Pro per il rinvio della gara contro il Monopoli in programma domenica 20/03/2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Erasmo Iacovone valevole per la 33^ giornata di Campionato".