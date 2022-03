Serie C, Juve U23 al terzo ko di fila: il Padova passa 2-1 a Vinovo

Girone A

Il Sudtirol (82 punti) prosegue a vele spiegate verso la promozione diretta, nonostante col Seregno terz'utlimo (30) arrivi una vittoria di strettissima misura: alla capolista basta infatti il gol di Casiraghi per uscire dalla sfida con i tre punti in tasca. Il Padova (75) prova comunque a rimanere in scia e, grazie al successo in rimonta in casa della Juventus U23 (46, al terzo ko consecutivo), non perde terreno: decisivi per Oddo i gol di Jelenic e Della per rispondere al vantaggio bianconero siglato da Da Graca. La terza forza del campionato, la Feralpisalò (58), perde invece in casa della Virtus Verona (39), ora a -1 dai play-off: decisivo il gol di Zigoni per la squadra che ha chiuso in dieci per il rosso a Manfrin. Di questa sconfitta non ne approfitta il Renate (55), che perde a sua volta 1-0 in casa della Pro Patria (38) a causa della siglata da Pierozzi dopo 4 minuti. Si avvicina invece la Pro Vercelli (51), che ha la meglio sulla Legnago Salus ultima in classifica (27) sempre con il minimo scarto: in questo caso il gol da tre punti lo sigla Panico. Il Lecco (50) rimane al 6° posto dopo la sconfitta in casa dell'Albinoleffe (40) attualmente ultimo qualificato ai play-off: Paoletti e Gusi regalano il successo ai padroni di casa, rendendo ininfluente la rete di Morosini a pochi minuti dla termine. Sempre nella zona spareggi promozione arriva la quarta sconfitta consecutiva per la Triestina (47), che in casa del Trento (36) si fa rimontare allo scadere da Chinellato e Pattarello dopo aver condotto grazie al vantaggio siglato da Gomez. Bel passo avanti in chiave salvezza per il Fiorenzuola (37) che vince in casa del Piacenza (43) e può ora addirittura puntare ad un posto nei play-off: grazie alla rete di Giani, infatti, gli spareggi promozione sono lontani solo 3 punti. Discorso che vale anche per il Mantova (38), che con Silvestro e Monachello sbanca lo stadio della Pro Sesto (30), in rete con il rigore di Scapuzzi nel finale. La Pergolettese (35) può ancora sperare nella salvezza diretta grazie al successo sulla Giana Erminio (29): Lucenti e Varas tengono ancora accese le speranze di recuperare l'unico punto che separa i gialloblù dal Trento.

I RISULTATI

Albinoleffe - Lecco 2-1

Juventus U23 - Padova 1-2

Legnago Salus - Pro Vercelli 0-1

Pergolettese - Giana Erminio 2-0

Piacenza - Fiorenzuola 0-1

Pro Patria - Renate 1-0

Pro Sesto - Mantova 1-2

Sudtirol - Seregno 1-0

Trento - Triestina 2-1

Virtus Verona - Feralpisalò 1-0

Girone C

Il Bari capolista (71) fatica non poco ad avere ragione della Vibonese ultima (19): solo un gol di Scavone a pochi minuti dal termine salva i biancorossi da un clamoroso pareggio. Il Catanzaro secondo (61) risponde con la vittoria interna sulla Turris (45) firmata da Vandeputte e Iemmello nei primi 11' di gara. L'Avellino (56) non va invece oltre il pareggo contro il Messina (33), attualmente a 3 punti dalla salvezza diretta: al vantaggio irpino di Aloi risponde Piovaccari per i giallorossi nei minuti di recupero del secondo tempo. Risultato a sorpresa anche per la Virtus Francavilla (55) che cade in casa contro il Picerno (43): grazie alla rete decisiva di Parigi nel finale, i rossoblù entrano di nuovo nel novero degli spareggi promozione. In zona play-off pareggia il Palermo (53), costretto a rincorrere e rimontare un Potenza (31) invischiato nella zona spareggi salvezza ma tutt'altro che arrendevole. Ai gol di Romero e Cuppone, i rosanero rispondono con Soleri e Brunori, che almeno regalano un punto ai siciliani. Terza vittoria consecutiva per il Foggia di Zeman (50) che infligge un sonoro 5-1 al Catania (40): Merola apre e chiude le marcature rossonere, nel mezzo vanno a segno Curcio, Ferrante e Peterman; di Greco il gol della bandiera etneo. Tra le prime dieci perde anche il Latina (44) che cede sotto i colpi di Persia e Bolsius in casa del Campobasso (40). Il Monterosi Tuscia (43) fa suo lo scontro diretto con la Juve Stabia (42) e si avvicina alla zona play-off: mattatore di giornata Costantino, autore di una tripletta. In zona play-out la Fidelis Andria (28) accorcia ancora la classifica grazie alla vittoria di misura sulla Paganese (30), con gli azzurrostellati che dopo aver subìto il gol di Urso non riescono ad approfittare di un secondo tempo condotto quasi intermente in superiorità numerica (doppio giallo a Gaeta) per pervenire al pareggio.

I RISULTATI

Avellino - Messina 1-1

Campobasso - Latina 2-0

Catanzaro - Turris 2-0

Fidelis Andria - Paganese 1-0

Foggia - Catania 5-1

Monterosi Tuscia - Juve Stabia 3-0

Potenza - Palermo 2-2

Taranto - Monopoli rinviata al 6/04

Vibonese - Bari 0-1

Virtus Francavilla - Picerno 0-1