Serie C, ufficiale l'esonero di Riolfo dalla Fermana

FERMO - Gli scontri diretti persi con Teramo e Pistoiese hanno convinto la Fermana, squadra attualmente in zona play-out nel Girone B della Serie C, che era giunto il momento di cambiare guida tecnica: è infatti arrivata l'ufficialità dell'esonero di Giancarlo Riolfo e del suo vice Paolo Pantera. A comunicare la fine del rapporto tra la società e lo staff tecnico subentrato a settembre al dimissionario Maurizio Domizzi è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale: "La Fermana - si legge - comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Giancarlo Riolfo e il suo vice Paolo Pantera. La società li ringrazia per il lavoro svolto con grande professionalità e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera". A chi verrà incaricato di prendere il loro posto, il club chiederà di recuperare i quattro punti che mancano per la salvezza diretta nelle cinque gare che restano prima della fine del campionato