Serie C, Cesena-Reggiana: 2.2: Diana riprende Viali

Primo tempo

Subito emozioni al Manuzzi: al 2' il Cesena va a segno Bortolussi con una bella conclusione che batte il portiere avversario Venturi, ma lo fa da posizione irregolare. RImandato di poco, il vantaggio: al 10' Bortolussi viene lanciato da Steffè, Camigliano lo trattiene, l'arbitro decreta il calcio di rigore, anche se il fallo inizia fuori area, e nessun provvedimento per Camigliano che nell'occasione sarebbe ultimo uomo Dal dischetto Pierini non sbaglia, 1-0. La Reggiana reagisce alzando il proprio baricentro, senza creare troppi pericoli a Nardi. Sarà invece il Cesena ad essere più pericolosoo e concreto.. Al 36' rinvio errato del portiere della Reggiana Venturi, ne approfitta Bortolussi che conclude a rete, lo stesso Venturi rimedia. Ma un minuto dopo, al l 37' arriva il raddoppio del Cesena: azione velocissima sulla destra con Frieser che se ne va, entra in area e rientra sul sinistro con il quale serve Pittarello che col mancino non sbaglia un rigore in movimento, 2-0. Passa un altro minuto e Bortolussi cerca anche il tris, pallone fuori. In pieno recupero ci prova Cigarini per la Reggiana con un diagonale velenoso, Nardi lo devia in angolo.

Secondo tempo

In avvio di ripresa, la Reggiana cerca subito di riaprirla e al 3' la botta di Zamparo, a portiere praticamente battuto, impatta sulla traversa, poi sugli sviluppi Lanini trova Nardi. Ma anche il Cesena è pericoloso subito dopo, quando Ciofi dalla destra serve in area piccola Bortolussi, Venturi riesce a respingere. Tanti capovolgimenti di fronte: dall'altra parte D'Angelo, dopo un rimpallo, si trova palla sui piedi e conclude senza trovare lo specchio. La Reggiana accorcia le distanze all'11': Rossi scende a destra e serve Libutti che fa un ottimo lavoro entrando in area e servendo a Zamparo (lasciato colpevolmente solo) un pallone che è solo da spingere dentro, sottomisura e a porta vuota: 2-1. Reggiana a un passo dal pareggio al 21': su corner, gran colpo di testa di Rozzio ma il portiere Nardi è strepitoso e salva sulla linea, poi con il portiere a terra "buca" la ribattuta a rete. Al 23' ancora Reggiana: Nardi c'è sul colpo di testa di Zamparo. Pareggio della Reggiana al 34': Lanini si incarica di un calcio di punizione scegliendo la conclusione a rete. Partita viva, vibrante e aperta fino all'ultimo: la Reggiana cerca la terza rete con Regia e Arrighini, dall'altra parte il Cesena ha un'ottima occasione con Steffè.