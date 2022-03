Serie C, Avellino ko col Catania: 0-1. Potenza-Paganese, è 1-1

TORINO - Girone C di Serie C in campo nel pomeriggio di oggi per due recuperi. Resta in 10 il Potenza (rosso a Cuppone ), ma riesce a pareggiare con Zanuni l'iniziale vantaggio della Paganese , messo a segno da Firenze : lo scontro salvezza si chiude 1-1. Il Potenza quindi resta quartultimo, ma ora a 32 punti, -1 dal Messina . Un gradino, e un punto, più sotto c'è la Paganese, terzultima a 31. Al Partenio ompresa del Catania che con una rete di Sipos supera in trasferta l' Avellino , nonostante i rossazzurri siano rimasti in 10 (rosso a Lorenzini ) poco dopo il vantaggio. Importanti punto in chiave salvezza per il Catania che sale a quota 40, staccando il Campobasso, sorpassando la Juve Stabia e agganciando Monterosi e Picerno in decima posizione. L' Avellino non sfrutta la possibilità di avvicinarsi al Catanzaro secondo e reta a quota 56.

Potenza-Paganese 1-1

La Paganese crea il primo pericolo dell'incontro quando, al 4', Tommasini impegna il poritere avversario Greco che devia in angolo. All'8' la replica del Potenza, con Cuppone che spedisce alto di molto. La Paganese spinge e al 22' passa in vantaggio: Tommasini riceve da Firenze sul filo dell'offside (posizione che scatenerà le proteste avversarie) e, presentatosi a tu per tu col portiere Greco, lo batte piazzandola all'angolo basso, 0-1. La Pagaenese torna immediatamente a provarci con Cretella, che non trova lo specchio. Il Potenza al 28' perde Coccia, che accusa n problema muscolare e abbandona la contesa: entra Zampano. Per i locali però si rende pericoloso Zenuni che dapprima al 35' di testa, poi al 38' di destro, trova un attento Baiocco sulla propria strada. Nel finale ci prova Romero: fuori misura. Nella ripresa ci prova subito il neoentrato Guaita per il Potenza: ottima la replica di Baiocco. Padroni di casa sempre più a caccia del pari, al 7' si registra un tentativo di Matino, mentre al 14' è la traversa a respingere il colpo di testa di Romero, su cross di Guaita. Potenza in 10 al 18', quando Cuppone, per un tocco di mano, rimedia il secondo giallo del proprio incontro, ma i lucani trovano ugualmente il pari al 16': Burzio scende a destra e cross per Zanuni che supera Baiocco, 1-1. Non tarda ad arrivare la reazione azzurrostellata: al 28' si pareggia il numero dei legni con il palo colpito da Firenze. Dall'altra parte, al 31', Guaita impegna Baiocco in angolo. Nel finale, la gara resta viva: Firenze ci prova al 34' (fuori di poco), il Potenza replica immediatamente con Romero (Baiocco c'è) mentre al 43' Cargnelutti impegna il portiere Greco. Ultimo sussulto del match, la conclusione fuori di poco di Zampano.

Avellino-Catania 0-1

All'11' biancoverdi sfondano a destra, Ciancio appoggia per Carriero che crossa al centro dell'area per l'inserimento di Kragl: colpo di testa sul fondo. La gara non decolla. L'Avellino sbaglia molto in fase di impostazione, il Catania agisce di rimessa. Al 38' Murano ci prova su punizione, ma la sua conclusione è deviata in angolo dal portiere ospite. Sugli sviluppi del corner, Dossena colpisce di testa ma non inquadra la porta. Al 43' il Catania protesta per un presunto tocco di braccio di Kanoute, a circa 40 metri dalla porta rossazzurra. La prima frazione termina sullo 0-0. Nella ripresa, il Catania passa in vantaggio al 18': ottimo l'inserimento di Cataldi che poi serve Sipos che dapprima si libera di un avversario poi supera il portiere Forte con un diagonale. Ma due minuti dopo il Catania resta in 10: Lorenzini mette giù Murano e rimedia un rosso diretto. L'Avellino quindi preme a caccia del pareggio e al 22' Kragl col sinistro mira all'angolo alto, Stancampiano vola a togliere la palla. Al 25' iprini a un passo dal pareggio quando Kragl mette in mezzo un pallone che Cataldi devia sul proprio palo, rischiando l'autorete. Sull'altro versante, rete annullata a Sipos per offside. Nel finale (43'), l'Avellino torna a provarci con Plescia, Stancampiano c'è; in pieno recupero ancora irpini pericolosi ma Murano non arriva sull'invitante suggerimento di Micovschi.