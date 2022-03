Serie C, Pro Vercelli: non basta Panico, 1-1 con la Pergolettese

TORINO - Trentaquattresima giornata per il Girone A di Serie C. Pareggio interno per la Pro Vercelli, che non va olte l'1-1 con la Pergolettese e viene sorpassata in classifica dal Lecco (2-1 al Trento). Si riaccende la lotta in vetta: la capolista Sudtirol cade di misura sul campo della FeralpiSalò : ne approfitta il Padova , secondo in classifica, che batte il Piacenza e si avvicina a -4 dagli altoatesini.

Girone A

Si chiude in parità, con il punteggio di 1-1, la gara tra Albinoleffe e Pro Sesto. Nella prima frazione di gioco, al 16', la Pro Sesto va in vantaggio con l'autorete, su conclusione di De Sena, di Milesi, che protesta per un fallo subìto nell'occasione. Al 22' della ripresa i seriani pareggiano con la conclusione di Manconi che entra in rete con la complicità del portiere avversario Del Frate. Termina 1-1 anche Pro Vercelli-Pergolettese: tutto nella prima frazione, con il vantaggio-lampo (2') delle bianche casacche con Panico e il pareggio ospite di Scardina al 20'. La Pro Vercelli sale a quota 52, Pergolettese a 36. Con una rete per tempo la Triestina supera 2-0 il fanalino di coda Legnago: apre Trotta nella prima frazione, chiude Galazzi nella ripresa. Di misura e in extremis il successo della Feralpisalò sul Sudtirol capolista: lo firma Miracoli al 91'. Un risultato che alimenta le speranze del Padova secondo in classifica, che batte il Piacenza 3-1 e si porta a -4 dagli altoatesini. Per la squadra di Oddo vanno a segno Ronaldo, Chiricò e Ceravolo, per il Piacenza (che resta fermo a 43), momentaneo 2-1 firmato da Cesarini. Con due reti in avvio (Nesta al 2' e Morosini al 6'), il Lecco batte il Trento (che accorcia con Bocalon nella ripresa) per 2-1, salendo a 53, Trento fermo a 36. Parità, 2-2, tra Mantova e Virtus Verona: avanti gli ospiti con Danti, i virgiliani pareggiano con Checchi e sorpassano con Paudice, poi Arma firma il pari definitivo. Tris del Renate sulla Giana Erminio: locali avanti di due con Cicconi e Marano, accorcia Panatti, in pieno recupero Maistrello firma la terza rete dei nerazzurri che si portano a 58, Giana ferma a 29, penultima. Vittoria esterna della Pro Patria: 2-0 in casa del Seregno con i centri firmati Parker e Pierozzi.

AlbinoLeffe-Pro Sesto 1-1

Pro Vercelli-Pergolettese 1-1

Triestina-Legnago 1-0

Feralpisalò-Sudtirol 1-0

Lecco-Trento 2-1

Mantova-V. Verona 2-2

Padova-Piacenza 3-1

Renate-Giana 3-1

Seregno-Pro Patria 0-2